В Авдеевке в огород местной жительницы упал российский беспилотник

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Вчера вечером во время обхода в старой части Авдеевки, на одном из огородов сотрудниками полиции обнаружен БПЛА. Внешний осмотр показал, что беспилотник по всем признакам российского производства. Сам борт номерной. Визуальных повреждений, которые говорят о сбитии, нет, скорее всего отказала аппаратура", – написал Аброськин.

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По его словам, в ходе осмотра служебная собака обозначила наличие взрывчатых средств. «Возможно, есть небольшая часть для ликвидации карты памяти устройства», – добавил он.

В настоящее время "находку" осматривает следственно-оперативная группа с участием взрывотехников и IT-специалистов. Для более детального изучения БПЛА будет передан в СБУ.