Военнослужащий, который вчера считался пропавшим без вести, погиб – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«На Мариупольском направлении из минометов разных калибров захватчики обстреливали Новотроицкое, Лебединское и Зайцево. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Гнутово, Павлополь, Гранитное, Водяное. БМП неоднократно вели огонь по Широкино. Противотанковые ракетные комплексы – по Водяному», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении из 120- и 82-миллиметровых минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Троицкое, Авдеевку, Зайцево, Опытное, Луганское, Новгородское.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщал, что за минувшие сутки, 18 февраля, девять военнослужащих получили ранения и травмы, один военнослужащий пропал без вести.