В район оккупированной Макеевки переброшены три комплекса радиоэлектронного подавления - ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», по трассе Н-21 (Старобельск-Луганск-Донецк) со стороны н.п.Шахтерск в направлении н.п.Макеевка зафиксирована переброска 3-х единиц комплексов радиоэлектронного подавления, идентифицированных как Р-330Ж «Житель».

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Кроме того, по данным группы, через Енакиево оккупанты активно перебрасывают запасы предметов материально-технического снабжения, в том числе топливо и боеприпасы, в район Горловки. За сутки - не менее 30 проездов грузового автотранспорта.

Также в Горловке зафиксировано передвижение колонны военной техники в район «Стирола» (около 20 ед. бронетехники и 5 РСЗО БМ-21 «Град»).