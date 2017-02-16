Миссия ОБСЕ: на прошлой неделе уровень насилия на Донбассе вернулся к "аномальной норме"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«На первый взгляд ситуация с безопасностью в Донецкой и Луганской областях улучшилась после внезапного обострения, в районе Авдеевки и Ясиноватой на прошлой неделе мы наблюдали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня», - сказал Хуг.

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«На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось на 75%, если сравнить с позапрошлой неделей», - добавил он.

Представитель СММ ОБСЕ также отметил, что на прошлой неделе уровень насилия вернулся к так называемой «аномальной нормы». По словам Хуга, подобная ситуация в основном наблюдалась и на этой неделе. «Вчера мы зафиксировали около 200 нарушений режима прекращения огня. Сравнив это с тысячами, которые мы фиксировали ежедневно в период обострения в районе Авдеевки и Ясиноватой, становится очевидно, что у нас наблюдается более-менее стабильный период деэскалации», - сказал он.

Вместе с тем Хуг подчеркнул, что полного и всеобъемлющего прекращения огня, к которому 1 февраля призвала Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, не было достигнуто.

Как сообщал УНИАН, Хуг также заявил, что миссия ОБСЕ не получила от сторон конфликта на Донбассе информацию о вооружения для отвода.