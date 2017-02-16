Исчезновение украинских разведчиков на Донбассе: Минобороны пытается установить с ними связь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"По состоянию на эту минуту ничего пока не известно. Пытаемся установить с ними связь", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля Оперативно-тактическая группировки "Луганск" сообщила об исчезновении в Луганской области группы украинских разведчиков. «Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», - проинформировали военные.