Исчезновение украинских разведчиков на Донбассе: Минобороны пытается установить с ними связь

13:24, 16 февраля 2017
Война
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Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявляет, что сейчас с группой украинских разведчиков, пропавшей в Луганской области, пытаются установить связь.

Разведчики исчезли 11 февраля / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"По состоянию на эту минуту ничего пока не известно. Пытаемся установить с ними связь", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля Оперативно-тактическая группировки "Луганск" сообщила об исчезновении в Луганской области группы украинских разведчиков. «Группа военнослужащих одного из разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется на Луганщине, выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций. В определенное время военнослужащие на связь не вышли», - проинформировали военные.

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Теги: #Донбасс#разведчики