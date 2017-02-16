Порошенко анонсировал ограничение списка товаров, которые можно провозить через линию соприкосновения
12:53, 16 февраля 2017Война
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Во время совещания в Администрации президента с участием премьер-министра Владимира Гройсмана было принято решение пересмотреть перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения.
Список товаров, которые можно провозить через линию столкновения, пересмотрят / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.
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«Вчера на совещании у меня, в Администрации, в котором принимал участие премьер-министр Украины, мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения», - сказал глава государства.
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