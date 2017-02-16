Порошенко анонсировал ограничение списка товаров, которые можно провозить через линию соприкосновения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

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«Вчера на совещании у меня, в Администрации, в котором принимал участие премьер-министр Украины, мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить перечень товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения», - сказал глава государства.