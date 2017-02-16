На Донбассе снайпер ликвидировал российского контрактника (фото)

Контрактник из Благовещенска был уничтожен в результате выстрела снайпера, передает 2x2.su.

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Источники рассказали изданию, что амурчанин Александр Круогла поехал в качестве наемника в Украину год назад. В настоящий момент решается вопрос о транспортировке его тела на родину. Хоронить ликвидированного амурчанина будут в селе Марково Благовещенского района. Здесь он родился и вырос.

"Когда его привезут, пока не известно. Так как Марково - пограничная зона, в село на похороны будут пускать только по паспортам. Деканат факультета, на котором он учился, предложил выделить автобус", – рассказал источник.

Ранее УНИАН сообщал, что под Авдеевкой Донецкой области украинскими воинами уничтожен российский снайпер Александр Чеберов с позывным "Скиф".