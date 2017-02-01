Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер "Скиф" (фото)
14:09, 01 февраля 2017Война
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Под Авдеевкой Донецкой области украинскими воинами уничтожен российский снайпер Александр Чеберов с позывным "Скиф".
Об этом в соцсети "Одноклассники" сообщил российский наемник Евгений Логинов.
По его словам, Чеберов воевал на Донбасс с самого начала российской агрессии в Украине.
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Ранее боевики сообщали, что боевик "ДНР" Михаил Толстых, известный под кличкой "Гиви", ранен в боях под Донецком.
Также согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января уничтожен командир 3-го батальона этого "полка" Иван Балабай, позывной "Грек", и командир роты, позывной "Консул".
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