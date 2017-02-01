Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер "Скиф" (фото)

14:09, 01 февраля 2017
Война
23511 2

Под Авдеевкой Донецкой области украинскими воинами уничтожен российский снайпер Александр Чеберов с позывным "Скиф".

Об этом в соцсети "Одноклассники" сообщил российский наемник Евгений Логинов.

По его словам, Чеберов воевал на Донбасс с самого начала российской агрессии в Украине.

Читайте такжеТеррорист Гиркин заявил о массовом дезертирстве боевиков "ДНР" под Авдеевкой - журналист

Ранее боевики сообщали, что боевик "ДНР" Михаил Толстых, известный под кличкой "Гиви", ранен в боях под Донецком

Также согласно сообщениям в соцсетях противника, в боях за 29-31 января уничтожен командир 3-го батальона этого "полка" Иван Балабай, позывной "Грек", и командир роты, позывной "Консул". 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Бои под Авдеевкой
Теги: #снайпер#Скиф