Боевики во время учений обстреливали из артиллерии подконтрольные им территории – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«По оперативным данным группы ИС, не смотря на задекларированное российским командованием «2 АК ЛНР» решение о прекращении с 9 февраля с.г. огня, противник продолжал наносить артиллерийские удары, как по позициям Вооруженных Сил Украины, так и по гражданским объектам», – говорится в сообщении.

В частности, в районе населенных пунктов Новоолександровкавка, Троицкое, Луганское, Зайцево, Верхнеторецкое и Водяное всего было зафиксировано около 200 обстрелов (порядка 2,5 тыс. мин и снарядов).

Одновременно противник продолжает вооруженные провокации: пытаясь запугать местное население на оккупированных территориях и сформировать у него образ врага в лице ВС Украины.

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С этой целью артиллерийскими подразделениями 4-й (Алчевск) и 7-й (Брянка) «отдельных мотострелковых бригад» российско-террористических войск, а также «отдельной артиллерийской бригады 2-го АК ЛНР» (Хрустальный) наносились удары по населенным пунктам на временно оккупированных территориях: Ирмино, Первомайск, Желтое, Славяносербск и Суходол.

Обстрелы населенных пунктов на территории, контролируемой самими оккупантами, осуществлялись во время проведения учений артиллерийских подразделений.

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, на Донбассе российские пропагандисты готовят постановочные сюжеты о соблюдении боевиками режима "тишины".