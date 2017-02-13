Сепаратисты из БМП били по позициям АТО под Авдеевкой, один украинский военный ранен - штаб

Боевики на Донбассе за минувшие сутки совершили 67 обстрелов по позициям украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На Мариупольском направлении оккупанты из минометов различных калибров обстреливали Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку.

«Из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке вели огонь снайперы, а по Новогригорьевке – БМП», - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении из минометов обстреляли Верхньоторецкое и Авдеевку. Из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Новоселовку Вторую, Каменку, Луганское.

«По позициям в районе Авдеевки вела огонь БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменеке – снайперы», - отметили в штабе.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку.

Сообщается, что однин наш военный получил ранение.

Ранее в Луганской области пропала группа украинских разведчиков. Группа военнослужащих выполняла задачи по ведению наблюдения за противником на переднем крае наших позиций.

"В определенное время военнослужащие на связь не вышли. Сейчас ведутся их поиски и выясняются обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении оперативно-тактического группировки «Луганск».