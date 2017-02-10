С начала обострения на Донбассе погибли 15 военных и один спасатель – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи пожарных автомобилей управлению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

«К сожалению, в период с 29 января в результате боевых действий на Донецком направлении погибли 15 украинских военнослужащих ВСУ, погиб и один спасатель ГСЧС», - сказал президент.

«На днях планирую вручить Золотую звезду Героя Украины семье Андрея Кизило с позывным «Орел», и в его честь был переименован наблюдательный пункт. Теперь он также называется «Орел», - добавил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января по 5 февраля вели массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.

30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение города, который удалось полностью восстановить 6 февраля.

Вследствие обстрелов погибли несколько мирных жителей Авдеевки.