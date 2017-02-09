Под Мариуполем на мине подорвался мужчина - полиция

Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

По информации полиции, на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык мужчина наткнулся на мину, в результате чего получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

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Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции около 17.45 из мариупольской больницы. Как отметили медики, мужчина получил ранения около 13.00 и находится на операции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. В полиции подчеркнули, что это первый такой случай в этом году.