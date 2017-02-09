"Гиви" закопают рядом с "Моторолой" - РосСМИ

Боевика "ДНР" Михаила Толстых, известного как "Гиви", закопают на кладбище "Донецкое море" рядом с уничтоженным ранее главарем "Спарты" Арсеном Павловым ("Моторола"). Об этом со ссылкой на источник в террористическом "батальоне "Сомали" пишет российское издание "Лайф".

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Также отмечается,что ранее 2 февраля на этом же кладбище в Ленинском районе Донецка захоронили двух бойцов "Сомали", которые были уничтожены под Авдеевкой.

Как сообщалось, похороны "Гиви" пройдут в здании "Донбасс-опера", там же, куда в октябре сгоняли бюджетников на прощание с "Моторолой".

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".