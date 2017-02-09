"Киборг" объяснил, почему украинской стороне не было смысла уничтожать "Гиви"

Об этом в эфире Громадського сообщил «киборг» Олег Кузьминых.

«Уничтожать такого руководителя нет смысла. В качестве свидетеля он был бы нужен. Потому, сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи. Ибо вы видите, какая ситуация: в мире иногда закрывают глаза на наши проблемы, а он бы открыл глаза на многие вещи. Поэтому нам его смерть, по сути, не так нужна была, чтобы ею заниматься. Он бы нам больше был нужен в качестве свидетеля преступлений», — заявил он.

Кузьминых также подчеркнул, что он не соглашается с обвинением по уничтожению "Гиви" украинской стороной.

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«Относительно обвинения, что это сделала украинская сторона, я с этим не согласен. Потому что для нас Гиви не очень талантливый военный руководитель. Это было видно и по Авдеевке», — сказал он.

«Если бы он погиб от рук, от снарядов ВСУ или других наших служб, или же оказался на скамье подсудимых и получил свое пожизненное – это была одна эмоция, которую хотелось бы ощущать. А так он погиб в «разборках» своих бандитских, в устранении свидетелей. В идеале, он должен пройти по всему нашему Уголовному Кодексу и так далее», — отметил Кузьминых.

Напомним, в "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".