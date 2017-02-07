В Bellingcat доказали, что боевики обстреливали Авдеевку из жилых районов (карта, фото)

На одном из снимков с восточной стороны от водоочистной станции между контролируемыми боевиками Ясиноватой и Макеевкой видны два артиллерийских орудия, говорится в расследовании Bellingcat.

"Эти орудия расположены в опасной близости от важного элемента инфраструктуры, что подвергает риску жизни гражданских лиц, а также их доступ к воде. Оба орудия направлены на запад, в направлении контролируемой украинскими властями Авдеевки", - говорится в сообщении расследователей.

К югу от этой позиции, примерно на таком же расстоянии от водоочистной станции, видна еще одна позиция сепаратистов, на которой размещено несколько буксируемых орудий. Все эти орудия также, по-видимому, обращены на запад.

К северо-востоку от этих двух позиций можно увидеть еще два буксируемых орудия, одно из которых, по-видимому, закреплено в походном положении за грузовиком.

Еще три буксируемых орудия с грузовиками видны с юго-восточной стороны Ясиноватского коксохимического завода и с западной стороны Гвардейского района на севере Макеевки (контролируемой боевиками - Ред.).

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Как и на предыдущей позиции , артиллерия обращена к западу, в направлении контролируемой правительственными войсками Авдеевки.

"Дальше к югу от Ясиноватского коксохимического завода видны еще две огневые позиции. На одной из них несколько орудий обращены на запад, на другой присутствуют обгоревшие следы стрельбы, по-видимому, в западном направлении", - отмечает Bellingcat.

"Хотя сами артиллерийские орудия не видны, очевидно, что это следы стрельбы всего лишь в нескольких сотнях метров от жилого района, школы, церкви, больницы и супермаркета на востоке Донецка. Эти позиции попали на шесть видео, на которых видна стрельба "Градов" в направлении Авдеевки", - отметили расследователи.

На снимке от 31 января 2017 года по всей контролируемой сепаратистами территории видно множество новых воронок, отсутствующих на снимках от 20 и 28 января.