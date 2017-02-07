В МинВОТ не видят необходимости сейчас вводить военное положение в Украине (видео)
08:56, 07 февраля 2017Война
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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука пока не видит необходимости введения военного положения.
REUTERS
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
"Я не вижу необходимости введения военного положения", - сказал он.
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Тука считает, что в периоды, когда государству угрожает опасность, целесообразно рассматривать не вероятность введения военного положения, а предоставлять исполнительному органу власти возможность брать под контроль стратегически важные объекты.
Ранее заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявлял, что пока не рассматривается введение военного положения на востоке Украины из-за ситуации в Авдеевке.
Смотрите видео с 31:35
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