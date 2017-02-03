Из Авдеевки с начала обострения ситуации эвакуированы 244 человека, из них 114 детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня, 3 февраля, по состоянию на 16.00 из города эвакуировано 44 человека (из них 19 детей) в пансионат «Перлина Донеччини» в город Святогорск.

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По данным Госслужбы, в городе функционирует 1 пункт жизнеобеспечения (7 палаток ГСЧС, 1 благотворительной организации), 3 стационарных пункта обогрева, в которые обратились 9242 человека, из них 4228 людей преклонного возраста и 1236 детей.

Кроме того, обеспечено питание тремя полевыми кухнями. Также прибыло четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи в виде продуктов питания общей массой 32 тонны.