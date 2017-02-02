Генерал рассказал, хватает ли у ВСУ сил и средств для сдерживания натиска боевиков возле Авдеевки (видео)

Об этом в интервью Апострофу рассказал экс-заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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"С 2014 года у нас появились новые бригады, танковые подразделения, улучшилось обеспечение. Хотя проблемы еще есть, это уже другие Вооруженные силы и подразделения. Конечно, предела совершенству нет, и хотелось бы, чтобы у наших воинов было более современное вооружение, но пока это требует серьезных средств, усилий и научных разработок", - отметил он.

По словам генерала, ситуация в Авдеевке должна стабилизироваться.

"Но это не значит, что боевики не могут возобновить боевые действия как в Авдеевке, так и на других участках фронта, ведь результатов они не добились. Их московское руководство просто так это не оставит", - убежден Романенко.

Как сообщал УНИАН, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января начали массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию, системы «Град» и танки.