ОБСЕ сегодня проведет заседание постоянного совета из-за ситуации в Авдеевке

11:50, 31 января 2017
Война
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ОБСЕ сегодня проведет заседание постоянного совета из-за обострения ситуации в Авдеевке.

Фото УНИАН

Об этом сообщает на странице украинской мисии в ОБСЕ в Twitter.

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Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска начали интенсивный обстрел украинских позиций, а затем штурм в районе Авдеевской промзоны в воскресенье, 29 января, около 5 часов утра, но, понеся потери, вынуждены были отступить. Активные бои в Авдеевке продолжаются и утром во вторник.

В городе организованы пункты обогрева, раздачи питания и теплой воды. Местные власти и ГСЧС готовятся к эвакуации мирных жителей.

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