Экс-депутат Госдумы объяснил, почему Путин хочет "слить" Донбасс

Бывший депутат Госдумы считает, что Украина должна перекупить на свою сторону лидеров боевиков Донбасса, передает Апостроф.

Он отмечает, что Россия не станет перекупать их обратно, поскольку ей это невыгодно.

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По мнению Пономарева, России не нужны территории Донбасса и она хочет обменять их на отмену санкций.

Российский политик отметил, что стратегический интерес для РФ представляет полуостров Крым, но это другая история. По его мнению, Украине необходимо сначала урегулировать войну на Донбассе, а затем, усилив свои позиции, вернуться в Крым.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанный государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.