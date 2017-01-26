"Самая неспокойная ночь за последние три месяца": волонтеры сообщили о бое в Марьинке (видео)

Об этом рассказали в волонтерском сообществе "Марьинка Центр Помощи" на своей странице в Facebook.

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"26.01.2017, Марьинка. Наверное, за последние три месяца это была самая неспокойная ночь. Боевики "крыли" из тяжёлого район интерната", - говорится в сообщении.

По данным бойцов АТО, стреляли минометами калибра 120-мм. По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет.