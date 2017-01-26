"Самая неспокойная ночь за последние три месяца": волонтеры сообщили о бое в Марьинке (видео)
11:12, 26 января 2017Война
4027 0
В Марьинке Донецкой области в ночь на 26 января были совершены обстрелы со стороны боевиков.
В Марьинке была неспокойная ночь / Фото УНИАН
Об этом рассказали в волонтерском сообществе "Марьинка Центр Помощи" на своей странице в Facebook.
Читайте такжеТеррористы подошли вплотную к позициям ВСУ: журналисты рассказали подробности боя возле Авдеевки (видео)
"26.01.2017, Марьинка. Наверное, за последние три месяца это была самая неспокойная ночь. Боевики "крыли" из тяжёлого район интерната", - говорится в сообщении.
По данным бойцов АТО, стреляли минометами калибра 120-мм. По поводу жертв среди военных и гражданских, пока информации нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter