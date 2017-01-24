Эксперты объяснили, расширит ли Россия военные действия на украинских территориях

Пожалуй, одним из главных проектов РФ станет прифронтовая железная дорога в обход Украины, которую должны завершить в конце лета 2017 года — ветка Журавка-Милерово, передает Апостроф.

Отмечается, что с ее помощью Россия сможет перебрасывать войска из Центрального военного округа в Южный военный округ. И хотя для Украины строительство военных объектов и путей вблизи западных границ РФ является фактором риска, оно не может быть самостоятельным свидетельством планов Кремля расширить военные действия на украинских территориях.

Так, экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата сомневается, что в ближайшее время стоит ожидать российского военного наступления.

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Военный эксперт, сотрудник оперативного управления Генштаба с 2003 по 2006 год Олег Жданов не думает, что строительство Россией военных объектов может свидетельствовать о возможном наступлении РФ: "Это повышение обороноспособности и системы безопасности. Чтобы вести речь о каком-либо наступлении, надо разворачивать войска, увеличивать их численность и накапливать материально-технические ресурсы, чтобы обеспечивать наступление. Ничего этого мы не наблюдаем".

Военные планы Кремля, считает Жданов, не изменились, — Россия наращивает обороноспособность страны, укрепляя западную границу. Поскольку после начала российской агрессии в Украине НАТО "подходит к своим восточным границам".

Отмечая строительство двух военных баз в Белгородской области и планы по размещению в Беларуси третьей российской базы, эксперт обращает внимание на то, что Украина становится фактически "буферной зоной между блоком НАТО и РФ".

"Что реально и определенно указывает (на возможное наступление), это строительство железнодорожной ветки из Журавки до Миллерова (в Ростовской области), — считает российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. — Это действительно имеет прямое отношение, поскольку железная дорога идет в обход Украины. Вся мобильность российских сухопутных войск основана на железной дороге. Вся бронетехника железной дорогой передвигается. Сейчас нет возможности напрямую перебрасывать силы вдоль фронта из Центрального военного округа в Южный".

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что, несмотря на относительное затишье в зоне АТО, угроза полномасштабного российского вторжения на территорию Украины остается достаточно высокой.