Боевики сосредоточили огонь на Мариупольском направлении - штаб АТО

19:37, 21 января 2017
Война
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Большинство обстрелов российско-оккупационные войска сегодня сосредоточили на Мариупольском направлении в зоне проведения антитеррористической операции.

REUTERS

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Так, на Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреливали Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино.

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На Донецком направлении террористы из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Новоалександровке и Новозвановке.

В целом боевики 21 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, добавили в штабе.

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Теги: #АТО#боевики#обстрелы#штаб