У Полторака рассказали о вчерашних провокациях боевиков: стреляли в местах, где боевые действия велись редко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он напомнил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, раненых не было.

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По словам Мотузяника, на Луганском направлении вчерашние сутки начались с вражеского обстрела в Станице Луганской. Оккупанты открыли огонь ночью и вели его 45 минут. Уже во второй половине дня противник обстрелял Сизое. А вечером боевики совершили серию провокаций в Новозвановке. Тактика заключалась в следующем: оккупанты открывают огонь из пулемета, пытаясь спровоцировать ответные действия. Это продолжается около 10 минут, после чего противник понимает, что потерпел фиаско. Вчера в Новозвановке произошло три таких «пулеметных провокации».

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении враг совершил 5 обстрелов позиций сил АТО.

В то же время на Донецком направлении вчера боевые действия велись только во второй половине дня, и только в Зайцево и Авдеевке. На этих рубежах произошли три серьезные перестрелки. В других местах, в частности, на Светлодарской дуге и в Донецком аэропорту, вчера было тихо.

На Мариупольском направлении в Новоселовке Второй Волновахского района вчера произошел единственный инцидент с применением тяжелого вооружения со стороны противника (это был короткий минометный обстрел).

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По словам Мотузяника, в отличие от прошлых дней, вражеские провокации распределились равномерно по всему фронту. Таким образом, на приморских рубежах, в частности в Широкино, стало значительно спокойнее. Однако оккупанты начали стрелять в других местах, где боевые действия ранее велись довольно редко. Больше всего вражеских обстрелов вчера произошло в Гнутово. Это касается как Мариупольского направления, так и всего района проведения АТО.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в том числе один - из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, ранее штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один боец ​​погиб.