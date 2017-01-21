Разведка США обнародовала документы с бюрократическими правилами "Аль-Каиды"

В документах есть много откровений о последних днях бен Ладена, а также служебные записки, которые рассказывают о бюрократических правилах "Аль-Каиды", пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Среди прочего боевикам террористической организации запрещались любые вооруженные дела в пятницу. Этот день отводился только для административной работы. Исключением могли быть лишь чрезвычайные ситуации. Это правило может объясняться тем, что пятница у мусульман – священный день.

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Также в документах рассказывается об административной работе боевиков, которая состояла из множества обязанностей: координирование работы с другими бригадами, прием гостей, посещение семей своих членов, перевод денег, доставка почты. Террористы несут ответственность перед наблюдательным комитетом, который собирается раз в месяц для обсуждения административных вопросов.

Тот, кто не выполняет график работы или "не сотрудничает с братьями", может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Боевики "Аль-Каиды" имеют право жаловаться. Ящики для жалоб размещаются во всех штаб-квартирах организации по всему миру, а также в гостевых домах. Наблюдательный комитет должен рассматривать эти жалобы и отвечать на каждую из них.

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Много внимания уделяется взаимоотношениям между боевиками, регламентируется, как избежать вражды друг с другом. В "Аль-Каиде" призывают своих последователей помогать друг другу. "Имей большое сердце и улыбайся. Улыбка твоему брату делает доброе дело", - говорится в одном из документов.

Также в правилах "Аль-Каиды" говорится о "необходимости обучать брата, которому более 30 лет, и которому трудно измениться и самоусовершенствоваться". В таких случаях боевикам советовали "помогать и контролировать их настолько пристально, насколько они избегают выполнения своих обязанностей, что может нанести ущерб работе в целом".