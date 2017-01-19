Призрак вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе: дипломат раскрыл планы Кремля

Такое мнение высказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, эксперт по вопросам международной безопасности Украины Григорий Перепелица, пишет Обозреватель.

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"Это просто декларативное заявление, демонстрация лояльности Москвы минскому процессу. На самом деле в Кремле четко понимают, что вооруженная миссия введена не будет. Российское руководство отлично знает, что у ОБСЕ нет мандата на вооруженные миссии", – отметил Перепелица.

По его словам, у ОБСЕ есть только мандат на наблюдательные миссии, который предоставила Организация Объединенных Наций.

Напомним, накануне глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что не против расширения работы миссии ОБСЕ на Донбассе и личного стрелкового оружия наблюдателей.

По его словам, Россия согласна, чтобы во время выборов «местные силы правопорядка» сопровождались бы вооруженными наблюдателями ОБСЕ.