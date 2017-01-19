Призрак вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе: дипломат раскрыл планы Кремля
Россия заявила о согласии на вооружение наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе стрелковым оружием, чтобы продемонстрировать свою лояльность минскому процессу.
Такое мнение высказал директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел, эксперт по вопросам международной безопасности Украины Григорий Перепелица, пишет Обозреватель.
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"Это просто декларативное заявление, демонстрация лояльности Москвы минскому процессу. На самом деле в Кремле четко понимают, что вооруженная миссия введена не будет. Российское руководство отлично знает, что у ОБСЕ нет мандата на вооруженные миссии", – отметил Перепелица.
По его словам, у ОБСЕ есть только мандат на наблюдательные миссии, который предоставила Организация Объединенных Наций.
Напомним, накануне глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что не против расширения работы миссии ОБСЕ на Донбассе и личного стрелкового оружия наблюдателей.
По его словам, Россия согласна, чтобы во время выборов «местные силы правопорядка» сопровождались бы вооруженными наблюдателями ОБСЕ.