Парубий: Вооруженная миссия ОБСЕ поможет прекратить агрессию России против Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Аппарата ВР, об этом он сказал сегодня во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрии Себастьяном Курцом.

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В частности, Парубий поблагодарил за солидарность и поддержку Украины в сложное время и отметил, что важным результатом «нормандского формата» является решение о проработке вопроса о вооруженной миссии ОБСЕ в зоне АТО.

По его словам, «вооруженная миссия ОБСЕ является важным шагом на пути к прекращению агрессии России против Украины».

Председатель Верховной Рады высказался за дипломатическое решение конфликта и подчеркнул, что «мы, как никто, заинтересованы, чтобы не было больше смертей». В то же время он выразил обеспокоенность фактом игнорирования Минских соглашений российской стороной и заявил, что «делаем все возможное, чтобы найти дипломатический путь к решению проблем».

В свою очередь С.Курц отметил, что «решение проблем на востоке Украины является приоритетным». «Стараемся делать все, что в наших силах, чтобы достичь прогресса в сложившейся ситуации, - сказал он. - Очень печально наблюдать горе людей на тех территориях, в частности, пожилых людей, которые нуждаются в серьезной помощи и поддержке. Необходимо продолжить работу миссии, потому что ситуация требует увеличения количества времени и ресурсов, чтобы обеспечить безопасность в регионе».