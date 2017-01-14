Главарь боевиков "ДНР" прокомментировал списки пленных, обнародованные Савченко

"Ситуация по этим спискам парадоксальна. Со списками их мы не согласны, а они - с нашими. Я думаю, они неполные и неточные. Но обидно то, что когда этими списками кидаются СМИ, это по факту тормозит сам обмен, сам процесс обмена. Я бы дождался самого обмена, который фактически есть, а потом уточнял списки. Я считаю, что к спискам Савченко нужно относиться более серьезно", - цитируют Захарченко сепаратистские СМИ.

Читайте такжеПротив Савченко могут возбудить уголовное дело за публикацию списков пленных– представитель омбудсмена

Как сообщал УНИАН, 10 января Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинских военных на оккупированном Донбассе, а также списки боевиков, арестованных властями Украины. Также она опубликовала список граждан РФ, в который включено 102 фамилии, которые арестованы в связи с боями на Донбассе в 2014-2016 годах.