Муженко – заместителю миссии ОБСЕ: боевики увеличили количество обстрелов позиций военных

Как сообщает Управление связей с общественностью Вооруженных сил Украины, об этом начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил генерал армии Виктор Муженко заявил на встрече с первым заместителем руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

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Муженко обратил внимание Хуга на увеличение количества обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск.

Муженко, в частности, отметил важность наращивания потенциала СММ ОБСЕ с целью мониторинга ситуации и наблюдения за выполнением Минских договоренностей.

По его словам, в течение декабря 2016 - января 2017 года оккупационные войска 1730 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 693 раза применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Около 60% обстрелов украинских позиций происходит в вечернее и ночное время, когда патрули СММ ОБСЕ не осуществляют наблюдения, добавил начальник Генштаба.

Как отметил Муженко, эффективная работа СММ ОБСЕ в районах конфликта должна способствовать снижению напряженности, сохранению жизни гражданского населения и предотвращению потерь среди украинских военных.