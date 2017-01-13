Ихтамнет: на Донбассе в "серой зоне" нашли обгоревший ранец российского военного (фото)

Это произошло во время зачистки "серой зоны" в районе н.п. Славное Марьинского района Донецкой области, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Прорабатывая информацию о присутствии в "серой зоне" диверсионной группы террористов "ДНР", правоохранители обнаружили на местности часть обгоревшего ранца десантника (с маркировкой ЗАО "БШГК" г. Богородск РД-54 ТО 90-04-03-93 арт. 3451-ПУ-БШ 04 08).

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"Ранец является элементом боевого снаряжения военнослужащих ВС РФ, о чем указывает клеймо фабрики-производителя и цветовая гамма, которая используется в российской армии", - рассказали в СБУ.

Также сотрудники СБУ обнаружили короб с лентами и патронами калибра 7,62 мм общим количеством 200 ед., две гранаты (Ф-1, РГД-5), противопехотную мину МОН-50 и индивидуальный перевязочный пакет.