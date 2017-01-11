Украинский генерал оценил возможность военного решения конфликта на Донбассе

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал генерал-майор Борис Кременецкий, который руководил украинской стороной СЦКК.

"Вооруженные силы сейчас достаточно сильны для того, чтобы те группировки, которая там находится, просто сместить. Но мы понимаем, какие могут быть последствия с той стороны", - заявил он.

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Во-вторых, продолжил генерал, там есть очень много опасных объектов инфраструктуры.

"Мы видели, как россияне уничтожили Алеппо. Посмотрите на Донецк: есть несколько разрушенных домов, но город уцелел. Поэтому, на мой взгляд, при укреплении Вооруженных сил Украины должны быть привлечены наши партнеры к политическому давлению, чтобы увеличить России стоимость содержания всего этого", - подчеркнул Кременецкий.

Ранее Турчинов заявлял, что с 2014 года ВСУ смогли освободить значительную часть оккупированных территорий. И на сегодняшний день могут быстро очистить их, но вопрос в том, сколько военных бросит Россия под видом местных жителей.