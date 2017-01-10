Боевики уплотняют свои боевые позиции на Донецком направлении - ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«Противник продолжает уплотнять свои боевые порядки на участке Углегорск – Дебальцево. Отмечено появление на северной окраине Углегорска новых позиций оккупантов (несколько окопанных БМП-2, оборудованные огневые точки). Кроме того, на Коммуне (западная окраина Дебальцево) продолжает фиксироваться батарея (5 ед.) 122-мм гаубиц Д-30А, южнее трассы Е50 на этом участке развёрнута еще одна артиллерийская батарея противника (Д-30)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Донецка командование оккупационных войск перебрасывает на Спартак подкрепление (переброска ведется через Путиловку). Зафиксировано не менее 4-х ед. 120-мм миномётов на марше в сумерках на север в сторону Спартака, а также бронетехника - МТ-ЛБ (7 единиц, предварительно - противотанковое подразделение с ПТРК) в том же направлении, но по другую сторону железной дороги.

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По данным ИС, на территории завода «Точмаш» (Донецк, Киевский район) расквартировано подразделение ВС РФ - бойцы спортивного телосложения, рост 175-180 см, говор русский, одеты в новый российский камуфляж, на рукавах шевроны с надписью «Департамент Специальных операций».

«В Алчевск прибыла колонна тентованных грузовиков с боевиками (общее количество - около 150 человек, основная часть – российские наемники). Колонну сопровождали легковые автомобили с офицерами ВС РФ (6 «советников»). Большинство прибывших боевиков одеты в зимний камуфляж», - подчеркнули в ИС.

Также стало известно, что территория профилактория шахты им. «Газеты Известия» (лесополоса в 2,8 км к северу от н.п.Хрустальный (быв.Красный Луч) используется в качестве базы дислокации наемников из РФ. Наемники одеты в форму местных боевиков, однако носят папахи (вроде т.н. «казаков»).

«Территория базы тщательно охраняется, обслуживающий состав находится под особым контролем сотрудников «МГБ ЛНР» и жестко проинструктирован по поводу неразглашения любой информации о подразделении. На территории базы постоянно дислоцируются до 100 наемников. Грузовики с наемниками регулярно выезжают в направлении линии соприкосновения», - добавили в ИС.