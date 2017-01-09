Сутки в зоне АТО: ранены 5 украинских военных
13:43, 09 января 2017Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения.
За сутки ни один военный не погиб / facebook.com/iryna.gerashchenko
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. Однако пятеро наших военнослужащих получили ранения», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр штаба АТО проинформировал, что боевики за минувшие сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое украинских военнослужащих.
Также на Донбассе возле линии разграничения пропали трое украинских военных.
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