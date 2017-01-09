Сутки в зоне АТО: ранены 5 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеСвязь с пропавшими в воскресенье военнослужащими до сих пор не установлена - штаб

«За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО ни один украинский военный не погиб. Однако пятеро наших военнослужащих получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-центр штаба АТО проинформировал, что боевики за минувшие сутки 51 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое украинских военнослужащих.

Также на Донбассе возле линии разграничения пропали трое украинских военных.