На Донбассе пропали трое украинских военных - штаб АТО
00:24, 09 января 2017Война
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На Донбассе возле линии разграничения пропали трое украинских военных.
На Донбассе пропали трое украинских военных / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что связь с ними пока отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в конце декабря в районе КПВВ "Золотое" на Донбассе пропали двое украинских военных.
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