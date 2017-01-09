На Донбассе пропали трое украинских военных - штаб АТО

00:24, 09 января 2017
Война
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На Донбассе возле линии разграничения пропали трое украинских военных.

В декабре в АТО погибли 19 украинских военных / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что связь с ними пока отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в районе КПВВ "Золотое" на Донбассе пропали двое украинских военных.

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Теги: #АТО#Донбасс