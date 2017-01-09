На Донбассе пропали трое украинских военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из воинских частей, которая выполняет задачи вблизи линии разграничения, не вернулись к месту расположения подразделения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЖурналист рассказал о потерях среди украинских военных за декабрь 2016-го года

Отмечается, что связь с ними пока отсутствует. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в конце декабря в районе КПВВ "Золотое" на Донбассе пропали двое украинских военных.