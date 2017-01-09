Связь с пропавшими в воскресенье военнослужащими до сих пор не установлена - штаб

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин в эфире телеканала "112 Украина".

"Известно, что двое военных ранены на разных направлениях. Знаю, что состояние двоих – удовлетворительное, третьего – не могу точно сказать…", – сказал Матюхин.

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Говоря о том, удалось ли связаться с пропавшими военными, спикер сказал: "К сожалению, до сих пор никакой информации, кроме той, которая подавалась вчера вечером, нет".

Напомним, в зоне АТО на Донбассе по состоянию на 18:00 8 января было зафиксировано 28 обстрелов со стороны боевиков, в результате чего ранения получили трое украинских военнослужащих.