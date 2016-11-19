В Луганской области в доме, в котором жил боевик "ЛНР", обнаружили тайник с оружием

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Луганской области, сегодня, 19 ноября, тайник был обнаружен во время санкционированного обыска во дворе по месту жительства пожилой женщины в Лисичанске.

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По данным полиции, всего было выявлено 510 патронов калибра 5,45 мм, РПГ-26, РПГ - 22, РПГ-18, два снаряда к РПГ, 5 гранат Ф-1, 2 гранаты РГД-6 и запалы к ним.

Изъятое направлено на экспертизу.Оперативники установили, что все это принадлежит мужчине, который с дочкой хозяйки проживал в этом доме до июня 2014 года, а затем вступил в ряды бандформирования «Призрак», где участвует в военных действиях.

Факты внесены в ЕРДР и квалифицированы по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.