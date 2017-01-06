Журналист рассказал о потерях среди украинских военных за декабрь 2016-го года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Боевые потери декабря 2016-го. 19 украинских героев, которые отдали свою жизнь в предновогодний месяц, чтобы мы сохранили свободу и мирно праздновали", - говорится в его сообщении.

Кроме того, в своей статье Цензор.НЕТ привел данные о боевых потерях украинской армии на востоке по декабрь 2016 года. В ней можно найти не только имена и фамилии, но и более детальную информацию о каждом погибшем. Отмечается, что перечень не является окончательным.

Как сообщал УНИАН, 5 января в районе проведения антитеррористической операции произошло 14 обстрелов, один украинский военнослужащий ранен.