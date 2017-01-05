Ситуация в зоне АТО: боевики увеличили количество обстрелов, использовали артиллерию (карта)

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки в очередной раз возросла боевая активность противника. Так, количество обстрелов возросло до 52, что является рекордным показателем в новом 2017 году»,- сказал он.

По его словам, запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение боевики применяли вчера на всех направлениях фронта.

На Луганском направлении впервые за последние две недели НВФ использовали артиллерию. Позиции украинских военных были обстреляны 16 раз, из них половина – из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении наибольшее боевое присутствие боевиков сохраняется на Светлодарской дуге, на которую приходится половина всех вчерашних случаев нарушения перемирия на этом направлении.

«Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 – с применением минометов», - сказал Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении боевые действия в полном объеме переместились на юг: линия фронта Павлополь – Гнутово – Талаковка – Лебединское – Водяное – Широкино. «Однако горячее всего все также было на крайнем юге – приморских Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику», - добавил он.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошел 21 обстрел, в том числе 4 – с применением тяжелого вооружения.