Самоубийство военного под Светлодарской дугой: в военкомате рассказали подробности

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель областного военного комиссара Олег Молчанов, военнослужащий из Кировоградской области Олег Стасий покончил жизнь самоубийством 29 декабря 2016 года.

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"У меня лежит документ - сообщение о смерти - что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задачи у села Гнутово Мариупольского района около 3 часов 29 декабря был найден без признаков жизни. Покончил жизнь самоубийством путем подрыва гранаты. Перед погребением мы хотели узнать у ребят, которые его привезли (подробности - УНИАН), но, к сожалению, они не остались на похороны, а сразу уехали. Сейчас у нас есть только документ, который они передали", - сказал Молчанов.

Также он добавил, что по любому факту смерти, увечья, ранения командир соответствующей воинской части проводит расследование и передает дело в прокуратуру или полицию. А уже они решают, возбуждать уголовное производство или нет.

В военной прокуратуре сообщили, что они не расследуют дела по данному инциденту.