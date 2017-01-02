За минувшие сутки в зоне АТО ранения получили четверо украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, четверо наших бойцов получили ранения», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 38 раз обстреляли украинские позиции.