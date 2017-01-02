За минувшие сутки в зоне АТО ранения получили четверо украинских военных
13:14, 02 января 2017Война
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В течение минувших суток в зоне проведения АТО ранены четверо украинских военных.
Четверо наших бойцов получили ранения / dnl.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, четверо наших бойцов получили ранения», - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки боевики на Донбассе 38 раз обстреляли украинские позиции.
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