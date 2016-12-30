Журналисты оценили вероятность вторжения российских войск в Украину через Беларусь

Журналисты рассмотрели возможность вторжения российских войск в Украину через Беларусь, передает "Апостроф".

Политический обозреватель Павлюк Быковский обратил внимание, что для Украины неприятным сюрпризом может быть размещения в Беларуси военной базы РФ. Об этом, кстати, открыто говорится еще с 2015 года. Быковский считает, что трудно прогнозировать, сколько еще Александр Лукашенко сможет отказывать Владимиру Путину в этом вопросе.

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При этом журналист Сергей Каралевич считает вероятность вторжения РФ через Беларусь в Украину маловероятным. Он отметил, что Лукашенко "нравится видеть себя в роли миротворца".

"Украине в этом плане было бы выгодно ему подыгрывать, а не создавать конфликтные ситуации", - говорит журналист, вспоминая инцидент с возвратом самолета "Белавиа" в Киев по требованию СБУ.

"Рассматривать Беларусь как плацдарм для наступления России на Украину - это все-таки явный перебор", - подчеркнул Каралевич.