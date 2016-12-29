Украинский генерал оценил вероятность авиационной атаки России

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, пишет Обозреватель.

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Отвечая на вопрос, будет ли в войне на Донбассе применена авиация, он сказал: "Это очень тяжелый вопрос, и он требует очень большого внимания. Если сейчас мы более или менее укрепили оборону, то, что касается применения авиации, это очень сложный вопрос. Если агрессия пойдет дальше, если конфликт будет разрастаться… Я не буду говорить о данной ситуации, но я как военный человек понимаю: если какие-то средства исчерпали себя и не дают возможности победить противника, то руководство начинает применять другие средства и силы, чтобы подавить противника. Это естественно".

Исходя из этого, генерал считает необходимым укрепление, "помимо сухопутной обороны, также войск противовоздушной обороны".

По словам Уманца, на границе с Россией должно быть создано "поле, где не мог бы пролететь даже беспилотник", а также "мощная группировка зенитно-ракетных войск, чтобы пресекать любые попытки противника наносить удары по нашим городам, по нашему государству, по нашим людям".