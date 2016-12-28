В Минобороны сообщили об отсутствии потерь среди украинских военных за минувшие сутки

13:21, 28 декабря 2016
Война
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Сутки в зоне АТО прошли без потерь.

Представитель МОУ констатировал отсутствие потерь среди украинских бойцов / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, накануне боевики продолжали обстрелы и за сутки 44 раза наносили удары по позициям украинских военных на Донбассе.

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Теги: #АТО#Лысенко