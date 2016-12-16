В Молдове объяснили, есть ли угроза Украине со стороны российской армии в Приднестровье

Данную информацию в интервью Цензор.НЕТ прокомментировал министр обороны Молдовы Анатол Шалару.

"Проблема в том, что они могут ударить. Но это будет незначительный удар и это будет ненадолго, потому что, даже если ударят, то это 1200-1500 человек. Ну, даже если 5 тысяч местных", - отметил он.

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Но, продолжил министр обороны Молдовы, в Приднестровье очень много украинцев, поэтому он не думает, что украинцы из Приднестровья пойдут воевать против украинцев из Украины.

Кроме того, угрозы Украине со стороны российской армии, которая стоит в Приднестровье, по его мнению, нет, потому что это контингент не представляет опасности для ВСУ.

"У Украины сейчас армия не та, что была 2-3 года тому назад. В своих разговорах с военными из Украины я говорю, что это больше символическую опасность представляет. Потому что присутствие армии на этой территории как бы дает всем знать, что Россия не отказалась от своих намерений дестабилизировать эту зону", - подчеркнул Шалару.

Ранее замминистра обороны Украины Игорь Долгов заявлял, что возле украинской границы Российская Федерация сосредоточила 55 тысяч военных.