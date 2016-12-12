Адвокат "крымского диверсанта" Захтея рассказал о жестоких пытках ФСБшников - СМИ

Адвокат Андрея Захтея Ильнур Шарапов рассказал о пытках, которые применяли к нему после задержания. Теперь Захтей и его защитник просят проверить действия сотрудников ФСБ РФ, поскольку усматривают в них превышение должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК). Об этом пишет "Медиазона".

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Согласно протоколу суда заседания, на вопрос судьи о признании вины в мелком хулиганстве (после перестрелки в Крыму, - ред.) Захтей ответил: "Виноват, в содеянном раскаиваюсь". В своем заявлении сам водитель пишет, что ответил так, поскольку сотрудники ФСБ "угрожали мне расправой, я был напуган, поэтому сказал в суде неправду".

По словам адвоката, после суда Захтея с мешком на голове перевезли в неизвестное помещение. "В этом здании в течение последующих двух дней меня избивали и пытали, требуя признать вину в том, что я состоял в группе диверсантов, которые готовили взрывы в Крыму", — вспоминает он.

Шрамы на руках у Захтея зафиксированы врачами, осматривавшими его при поступлении в СИЗО Симферополя.

"Шрамы у меня на руках появились от того, что сотрудники ФСБ сильно стянули мои запястья наручниками. При этом, когда меня пытали током, от боли я сильно дергался, от чего на запястьях появились раны", — объяснил Захтей в своем заявлении.

"Пытали меня два дня током. Сначала пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали сознаться в совершении преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звонку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание", — вспоминает он, отмечая, что на голове все это время был мешок; своих мучителей Захтей не видел.

К 11 августа Захтей, по его словам, дал все показания, которые от него требовали, после чего его перевезли в ИВС, там он провел около недели. "Периодически меня выводили к следователю на допрос. В ИВС у врачей я попросил бинты, чтобы хоть как-нибудь забинтовать раны, чтобы не кровоточили".

Как отмечает адвокат, эти бинты видны на фотографиях, которые журналисты делали во время заседания Киевского районного суда Симферополя, арестовавшего Захтея на два месяца по обвинению в подготовке диверсии (часть 1 статьи 30 и часть 2 статьи 281 УК).

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление "терактов" в оккупированном Крыму на "критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации "украинской агентурной сети" и задержании группы "диверсантов".

Как утверждают в российской спецслужбе, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали".

Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей. 5 декабря суд в Москве продлил арест Панову и Захтею до 7 марта 2017 года. Заседания прошли в закрытом режиме.