Дело "крымских диверсантов": украинец Панов направил в СК РФ заявление о пытках

Об этом сообщил изданию «Медиазона» его адвокат Дмитрий Динзе.

Заявление адресовано руководителю СК Александру Бастрыкину. В нем Панов просит проверить действия задержавших его сотрудников ФСБ.

По словам Панова, после задержания на границе сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком.

Он пишет, что около четырех часов утра 7 августа, когда он на своем автомобиле ZAZ Lanos пытался попасть с подконтрольной правительству Украины территории в Крым через контрольно-пропускной пункт в районе Армянска, его задержали «предположительно, сотрудники ФСБ».

«После чего на протяжении шести дней меня пытали с особой жестокостью с применением физического насилия», - утверждает Панов. Он просит следователей провести проверку действий пытавших его силовиков и привлечь их к уголовной ответственности.

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Сейчас Панов объясняет, что признания были выбиты у него под пытками: он подписывал все документы, которые давали ему сотрудники ФСБ, и говорил на камеру под их диктовку.

В своем заявлении о пытках украинец рассказал, что в ночь на 7 августа, когда он пересекал границу Крыма, его попросили выйти из машины для досмотра. Там у входа в передвижной вагончик его ударили по голове чем-то твердым.

«Я упал и почувствовал, что лежу в собственной луже крови», - отмечает Панов. Внутри вагончика он видел нескольких человек в масках. На голову ему надели плотный мешок; задержанного уложили на пол машины, на которой отвезли в некое помещение, где продержали до вечера.

Все это время, по словам Панова, его пытали: «Били трубой железной в области головы, спины, почек, рук, ног, затягивали наручники сзади до онемения рук, подвешивали за наручники: сгибали мои ноги в коленях, застегивали наручники впереди чуть ниже колен и вставляли под колени железную палку, после чего двое мужчин, взявшись с двух сторон, поднимали эту палку и меня, от чего я испытывал дикую боль».

Он просил прекратить пытки и объяснить, за что его истязают, вспоминает украинец. Панову, по его словам, отвечали, что это расплата «за совместные поездки с Алексеем Сандулом».

Через некоторое время Панова с мешком на голове вывели на улицу и «сообщили, что будут расстреливать».

«Я поверил, поскольку слышал, как перезаряжают затворы оружия», - написал он. Когда мешок ненадолго стащили с головы, задержанный успел рассмотрел двух пытавших его мужчин: на вид им было по 35 лет, и Панов готов их опознать.

Около девяти или десяти часов вечера 7 августа его с мешком на голове снова положили на пол автомобиля и куда-то повезли.

Как предполагает Панов, пытки продолжались до 9 августа.

«Я помню, что они прекратились днем, и меня с мешком на голове повезли куда-то отвезли, как я потом понял - это был суд», - вспоминает он.

В суде ему приоткрыли глаза и приказали подписать какой-то документ.

«Что я подписывал, я не знаю», - уточняет Панов. После этого его провели в зал заседаний, где он увидел «женщину в гражданской одежде» и мужчину - «как мне впоследствии стало известно, это Захтей Андрей Романович».

«Женщина в гражданской одежде сообщила нам, что мы совершили административное правонарушение - выражались нецензурной бранью, после чего она огласила постановление», - вспоминает украинец.

Панова и Захтея арестовали на 15 суток.

О пытках он рассказывал назначенному следствием адвокату Ольге Помозовой, которую увидел в здании ФСБ в Севастополе. Протоколы следственных действий он подписывал в отсутствие адвоката.

Когда его перевезли в СИЗО «Лефортово» в Москве, насилие прекратилось, говорит Панов, при этом оперативники уговаривали его отказаться от посещения консулом Украины и услуг адвокатов Ольги Динзе и Дмитрия Динзе и призывали его не отрицать ранее данных признательных признаний.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили осуществление «терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого задержали».

Кроме того, в Крыму за якобы содействие в подготовке террористических актов был задержан Андрей Захтей.

5 декабря суд в Москве продлил арест Панову и Захтею до 7 марта 2017 года.

Заседания прошли в закрытом режиме.