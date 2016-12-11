За сутки оккупанты 70 раз обстреляли силы АТО, горячее всего - на Мариупольском направлении

В течение минувших суток российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, большинство обстрелов произошло на Мариупольском направлении. Там из артиллерии 152 мм и 122 мм оккупанты обстреляли Водяное, Широкино, Лебединское, Талаковку. Кроме того, под огонь минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Широкино, Талаковка, Красногоровка, Лебединское, Гнутово, Марьинка и Павлополь. По Широкино вел также огонь танк.

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На Луганском направлении, по данным пресс-центра штаба АТО, из 122-миллиметровой артиллерии террористы обстреляли Новотошковку, из минометов – Новозвановку, Троицкое и Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Станице Луганской, Новозвановке, Лопаскино, Попасной, Новоалександровке.

"На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов оккупанты вели огонь вблизи Луганского, а в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.