Лавров утверждает, что достичь полной "тишины" на линии разграничения "нереально"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Гамбурге сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Дорожная карта», о которой сейчас идет речь, о которой сейчас пытаются договориться, — она не заменяет Минские договоренности. Минские договоренности подтверждаются во всей их полноте», - сказал Лавров.

По его словам, «дорожная карта» призвана расписать последовательные шаги в деталях, которые «обеспечат продвижение к конечному результату».

«Сейчас все упирается в то, что наши украинские коллеги на каком-то этапе стали блокировать любое продвижение по вопросам специального статуса Донбасса, по вопросам закрепление этого статуса в Конституции, по вопросам проведения амнистии, организации выборов на этих территориях, требуя, чтобы сначала наступила полная тишина в зоне безопасности, чтобы целый месяц ни одного выстрела не было. Понимаете, что это нереально. При всем желании сделать так, как просят украинские коллеги, (невозможно), было бы физически невозможно проконтролировать каждого человека, который находится на линии соприкосновения», — заявил глава МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и РФ на встрече в Берлине 19 октября договорились о подготовке «дорожной карты» выполнения Минских соглашений по Донбассу.

29 ноября в Минске состоялась встреча глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения этой "дорожной карты". По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что дискуссия о «дорожной карте» была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. По словам Климкина, во время переговоров не удалось достичь согласия ни по одному из вопросов.