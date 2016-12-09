Волонтеры рассекретили военных из 19-ой ОМСБр ВС РФ, воевавших на Донбассе (фото)
13:38, 09 декабря 2016Война
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Волонтеры рассекретили несколько военных преступников из роты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из состава 19-й мотострелковой бригады (в/ч 20634, Владикавказ, Северная Осетия – Алания) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных сил России, которые принимали участие в боях на оккупированном Донбассе.
Об этом говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.
Волонтеры назвали их имена: Александр Федорович Дигуров, Александр Михайлов, Николай Белокобыленко и Алес Джумагалиев.
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Отмечается, то зимой 2015 года основным районом деятельности разведроты из 19-ой ОМСБр была линия разграничения около Донецка.
Ранее волонтеры раскрыли разведчиков 7-й военной базы Минобороны РФ, принимавших участие в агрессии против Украины в августе – сентябре 2014 года.
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