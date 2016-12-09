Волонтеры рассекретили военных из 19-ой ОМСБр ВС РФ, воевавших на Донбассе (фото)

Об этом говорится в расследовании волонтерского сообщества InformNapalm.

Волонтеры назвали их имена: Александр Федорович Дигуров, Александр Михайлов, Николай Белокобыленко и Алес Джумагалиев.

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Отмечается, то зимой 2015 года основным районом деятельности разведроты из 19-ой ОМСБр была линия разграничения около Донецка.

Ранее волонтеры раскрыли разведчиков 7-й военной базы Минобороны РФ, принимавших участие в агрессии против Украины в августе – сентябре 2014 года.