Украинские военные могут взять Докучаевск в кольцо и провести "зачистку" - эксперт

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Дмитрий Тымчук, передает "Обозреватель".

"В районе Докучаевска сложилась ситуация, когда украинская армия может захватить город, взять его в кольцо. Сегодня наши подразделения держат позиции с трех сторон. Нет только политической воли. Только из-за политической целесообразности не происходит наступательная операция с нашей стороны", - заявил эксперт.

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Он добавил: "Боевики это прекрасно понимают, поэтому довольно продолжительный период, с сентября, там идет постоянная перегруппировка, туда постоянно подкидывают новые подразделения. Например, вчера (7 декабря – Ред.) туда прибыла очередная мотострелковая рота, забросили бронированные боевые машины".

Как убежден Тымчук, террористы "едва ли планируют проводить операцию оперативно-тактического уровня. Они просто боятся, что за считанные часы ВСУ одним ударом могут взять Докучаевск".

"Да, могут", - подтвердил нардеп, отвечая на уточняющий вопрос журналиста.

"Если бы было соответствующее решение военно-политического руководства страны, то в течение суток можно было бы взять город в кольцо, а дальше вопрос времени – проведение зачисток и освобождение этого населенного пункта", - рассказал Тымчук.

Ранее СМИ сообщали, что силы АТО создали потенциальный "котел", в котором боевики могут потерять целый город Докучаевск.